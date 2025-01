Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Com’è tristeCantava cosi Charles Aznavour, in una malinconica e romantica ballata di qualche anno fa, in un francese che ricordava molto il buffo accento dell’ispettore Clouseau, nel disperato inseguimento della pantera rosa!Un riferimento azzeccatissimo alla tristezza di una città unica al mondo, che ha fatto della malinconia una componente essenziale del suo fascino, nel ritornello parla di un anno dopo.. Com’è tristese non si ama piùNella mente esistenzialista dell’interista, consapevole di dover pagare il Fio, dopo cotanta gioia doppia stellata in faccia, con la tristezza malinconica ancora fortissima, in parziale sostituzione della rabbia araba. Non per il portaombrelli perso, ma per averlo perso contro di loro, nel più tragico dei suicidi! Se non è passato a noi, e ci vorrà del tempo, sicuramente anche molti dei nostri, avranno dormito male in queste notti.