Ilgiorno.it - Varese, gioia in volata. Terzo ruggito di fila. Zona calda più lontana

Leggi su Ilgiorno.it

centra un successo fondamentale battendo Treviso 92-89 al termine di un match intenso e combattuto. La squadra di coach Mandole conquista la terza vittoria consecutiva, portandosi a quota 12 punti in classifica e consolidando il margine sullaretrocessione, ora distante sei lunghezze.parte forte nel primo tempo, guidata da un ispirato Johnson e dalla solidità di Alviti e Tyus. Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa allungano nel secondo quarto, chiudendo sul +13 (56-43) grazie alle giocate di Hands (nella foto), autore di 21 punti e 7 rimbalzi, e alla precisione dall’arco di Bradford. Treviso, però, non molla: con unquarto da 29 punti, gli ospiti guidati da Bowman (18 punti) e Caroline (16 punti e 9 rimbalzi) ribaltano il risultato, riportandosi addirittura in vantaggio.