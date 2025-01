Lanazione.it - Vandali contro la Casetta dei Libri

Calenzano (Firenze), 13 gennaio 2025 – È stata danneggiata ladeinei giardini di via Ponchielli, in località Nome di Gesù a Calenzano. Lo segnala Amici di CiviCa, l’associazione che opera presso la biblioteca comunale CiviCa e che si occupa dell’assortimento deinelle due casette nei giardini. Le strutture in legno, una in via Ponchielli e una in via Faggi, sono state installate nel 2022 grazie a un progetto a cura dell’associazione Apab di Firenze in collaborazione con l’associazione Aleteia di Firenze nell’ambito del progetto MeF (Mediazione, attività riparativa e formazione), rivolto a minori e adulti in messa alla prova, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. Laè stata trovata danneggiata dai volontari di Amici di CiviCa nei giorni scorsi, con ante rotte e scaffali divelti.