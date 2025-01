Quotidiano.net - Vacanze di Pasqua 2025: quando si sta a casa da scuola?

Roma, 13 gennaiosono lediper la? Quest’annosarà domenica 20 aprile, per tutti festività da osservare insieme al Lunedì dell’Angelo, 21 aprile. Per gli alunni che frequentano le scuole dell’obbligo, leinizieranno giovedì 17 aprile e si tornerà sui banchi il 22 aprile. Ma in realtà leli sono strettamente legate al ‘ponte’ del 25 aprile e in molti istituti si proseguiranno le. Con l’ulteriore ‘propaggine’ dal ponte del 1 maggio.saranno lediIldal punto di vista delleè un anno particolarmente fortunato. A causa del 25 aprile, che nelsarà venerdì, ledipotranno durare anche dieci giorni, grazie al ponte 22-25 aprile, che permette di stare afino a domenica 27 aprile.