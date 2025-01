Lapresse.it - Usa, in New Hampshire gli spettacolari castelli di ghiaccio

Una celebrazione annuale dell’architettura diè tornata in scena nel Newe in diversi altri stati degli Stati Uniti. Gli Ice Castles (di), installazioni artistiche temporanee che fungono anche da attrazioni turistiche, includono torri, tunnel, arcate e grotte, tutti creati facendo crescere, raccogliendo e disponendo migliaia di stalattiti di. Quest’anno, le installazioni si trovano in Utah, Minnesota, due località in Colorado e nel New, dove il sito include anche una collina per lo snow tubing e un bar di. Di giorno, le pareti e le altre strutture brillano con una tonalità azzurro pallido. Dopo il tramonto, le luci incorporate nelsi illuminano di rosa, viola e verde.