Quotidiano.net - Usa, guerra dei chip per l’IA con la Cina: nuove restrizioni all’export. L’ira di Pechino: “Grave violazione”

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 13 gennaio 2025 – Nuova stretta degli Stati Uniti alle esportazioni diper l'intelligenza artificiale. La Casa Bianca intensifica gli sforzi per limitare l'ascesa tecnologica dellae di altri rivali quali la Russia, l'Iran e la Corea del Nord. Immediata la reazione di, secondo cui lesull’export sono una "flagrantedelle regole del commercio internazionale. È un altro esempio della generalizzazione del concetto di sicurezza nazionale e dell'abuso di controllo delle esportazioni”. Leregole annunciate dagli Usa, negli ultimi giorni di presidenza di Joe Biden, aggiornano i controlli già previsti sui, stabilendo un tetto ai semiconduttori per l'intelligenza artificiale che possono essere esportati in circa 120 Paesi (a esclusione dei 18 più stretti alleati americani, tra cui l’Italia) e l'obbligo per loro di richiedere un'autorizzazione sempre rispettando alcuni standard di sicurezza.