Lettera43.it - Usa, Biden: «Putin ha fallito i suoi obiettivi, l’Ucraina rimarrà libera e indipendente»

Leggi su Lettera43.it

Joeha tenuto la conferenza di fine mandato dedicata alla politica estera. Nel suo discorso, il presidente uscente ha sottolineato i progressi degli Stati Uniti negli ultimi quattro anni: «L’America è più forte deiavversari rispetto a quattro anni fa. Stiamo vincendo la sfida globale. Ora siamo più forti economicamente, militarmente e dal punto di vista diplomatico». Ha evidenziato il rafforzamento delle alleanze, spiegando come «la Nato è più forte e capace che mai». Sul conflitto in Ucraina: «hatutti istrategici» e ha assicurato che«rimane un Paese libero e», sottolineando il sostegno americano per garantire la protezione del Paese anche in futuro.America is stronger under my Administration.Our alliances are stronger and our adversaries and competitors are weaker.