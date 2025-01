Ilfattoquotidiano.it - Uno squalo strappa il braccio a una madre mentre gioca con i figli: l’assicurazione non copre le spese per la protesi. La reazione della vittima: “Sono delusa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era al mare con i suoi. Una giornata estiva qualunque, ma ad un certo punto, in lontananza, vede avvicinarsi uno. È in quel momento che agisce impulsivamente: pensa ai suoi bambini e per metterli in salvo si lancia contro il temibile predatore marino. E lo manda via. Ma quando quando guarda in basso, non può credere ai suoi occhi: parte del suonon c’è più. È questa la storia di Elizabeth Foley, 51 anni,di tre bimbi, che nel giugno 2024 si è salvata nonostante l’incontro con un famelicoa largo delle costeFlorida. E dopo mesi di cure, la donna, ora, si è scagliata contro la sua compagnia assicurativa, la Cigna Healthcare, che si sarebbe rifiutata di pagare lamioelettrica da 73 mila dollari che le sarebbe stata promessa per Natale.“Mi sento così demoralizzata, non riesco neanche a descrivere quello che provo”, commenta Foley al Post, durante un’intervista in cui racconta la sua storia.