Ilgiorno.it - Uno sportello dedicato all’abc del digitale

Leggi su Ilgiorno.it

È attivo a Seveso lodi alfabetizzazione(facile), un nuovo servizio aperto al pubblico, su appuntamento, il lunedì e il mercoledì mattina dalle 9 alle 12. Il servizio sarà erogato nell’ufficio attualmente destinato, solo il giovedì, alloLavoro, quindi al piano terra della palazzina bianca nel cortile interno del palazzo municipale di viale Vittorio Veneto 3. Per fissare un appuntamento è indispensabile telefonare al numero 0362. 517517 il lunedì e il mercoledì dalle 8.30 alle 12 e il giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17. Lo scopo del nuovo servizio è "affiancare il cittadino" e fornire a chiunque ne abbia la necessità informazioni, istruzioni e aiuti personali per l’uso dei principali applicativi e portali di servizi, disponibili in ambito informatico.