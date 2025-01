Iodonna.it - Una società dove le donne in politica competano alla pari. Sembra ancora lontana, dopo la sconfitta di Kamala Harris. La volontà di lottare, come mostrano le ragazze in Iran, però, non manca. E c’è spazio per sperimentare...

Leggi su Iodonna.it

In unoperfetto – le vetrate e il tappeto intrecciato, i fiori nelle brocche, i piatti di ceramica per le torte e il thermos per il caffè, un tavolino con libri e giornali impilati – ci siamo trovati per discutere di America. Quello era il tema dell’incontro: Trump, il disordine mondiale, scenari 2025. E poi, forse proprio perché loera perfetto e ci conteneva a meraviglia, abbiamo cominciato a parlare anche di noi, diin. DiHillary Clinton, se sono affari suoi e semmai loro, degli americani, o pure un po’ nostri. Donald Trump si autoproclama: «Sono il 47esimo presidente degli Stati Uniti» X Leggi anche › L’Islanda è il primo Paese con tutteai vertici del Governoin, fanno bene a tuttiUna signora con i capelli rossi teme ci sia poco da fare.