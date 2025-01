Ilrestodelcarlino.it - "Una crescita di prestazioni"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nell’ambito del cantiere avviato a fine ottobre per l’ampliamento del reparto d’emergenza, il pronto soccorso dell’ospedale di Osimo è stato spostato in un locale ex sala operatoria che si trova proprio di fronte alla Radiologia. Accanto alla quale è stato spostato anche il triage, con la sala d’attesa praticamente condivisa tra corridoio principale e Radiologia. "L’ospedale registra unadelle– dice il presidente del Consiglio regionale Dino Latini -. Per quanto riguarda il servizio di emergenza dell’automedica, si è ancora in attesa della copertura del medico a bordo. Dal mese di dicembre la consegna dei farmaci salvavita avviene tre giorni a settimana presso il poliambulatorio di Osimo. Sul fronte della Medicina generale, è stato sostituito uno dei medici andati in pensione ma la carenza di professionisti resta una problematica seria".