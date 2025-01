Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 gennaio 2025: Guido scopre che Mariella ha voltato pagina

Leggi su Davidemaggio.it

A Unalha scelto di separarsi da, per vivere una storia con Claudia, ma come reagirà alla scoperta che anche la sua ormai ex moglie ha? Lo scopriremo nelle puntate di questa settimana. Ecco le. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 13 a venerdì 17Lunedì 13: la proposta di Valeria a NikoRenato alleggerisce il suo risentimento contro Niko e Jimmy sfogandosi con una simpatica confidente. Valeria sta per fare un’inaspettata proposta a Niko. Unaldal 13 al 17chehaDavide Maggio.