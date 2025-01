Iodonna.it - Un debutto magico al Forum per il trio di giovani cantanti, alfieri della musica italiana nel mondo

Ildi Assago si è trasformato in un palcoscenico di pura magia per ildel nuovo tour de Il Volo, Tutti per uno – Ad Astra Live nei Palasport. Il celebre, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ha regalato al pubblico milanese una serata di emozioni e applausi interminabili. Un nuovo primo passo per consolidare il loro status di ambasciatorinel. Sanremo 2025: i 30Big, chi sono guarda le foto Il Volo, lo show aldi AssagoUn sold out strepitoso, con la serata che è stata un connubio di tradizione e modernità, arricchita da un palco straordinario con cinque maxi schermi, giochi di luci e laser spettacolari.