Un consiglio ai bimbi perché sono stato fortunato | Sinner batte Jarry le incredibili parole a caldo

Il debutto agli Australian Open èvincente, Jannikha spazzato via in 2 ore e 42 minuti di gioco il cilenoin tre set (7-6; 7-6; 6-1) e al secondo turno affronterà la wild card di casa Tristan Schoolkate, australiano e numero 173 Atp, che ha sconfitto a sorpresa in quattro set il giapponese Taro Daniel, numero 84, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1, 6-4. Nel dopo partita, il campione di Sesto Pusteria si è concesso ai giornalisti in conferenza stampa ed è apparso sereno, sempre con grande umiltà. A chi gli ha chiesto qualesi sente di dare ai più giovani, lui ha risposto così: "Cheposso dare ai bambini? Hai bisogno anche di un pizzico di fortuna. Devo dirlo.ad avere le persone giuste al momento giusto. Devi godere anche delle situazioni complicate e difficili che ci saranno.