"Un caffè con Puccini", al Gavazzeni concerto dedicato alla musica del grande maestro

Seriate. Venerdì 17 gennaio riprende la nona edizione della rassegna “Metti un venerdì sera al Teatro”, di Seriate, organizzata da JW Association in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Serate e l’Associazione Suonintorno di Gorle. In programma la presentazione in prima assoluta della nuova produzione di Marco Gotti con JW Orchestra dal titolo “Uncon”, dedicata appuntodeldel quale abbiamo appena celebrato il centenario della morte.La scelta del titolo non è affatto casuale. Lo stessoinfatti scriveva a uno dei suoi librettisti: “Hai mai provato a beredi notte? Vedrai stai sveglio e pensi a Turandotte” (per Adamino 08/02/1921)Questa appunto la “ricetta” cheprescriveva al suo librettista (Giuseppe Adami) al fine di stimolarne l’insonnia creativa, perché, come è noto,era un gran consumatore di(e di sigarette, sigari, pipa, senza soluzione di continuità’), che gli consentiva di attendere al proprio lavoro di compositore durante le ore notturne.