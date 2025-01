Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 13-01-2025 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte dei Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con le principalidall’Italia e dal mondo 30 anni non l’ergastolo chiesto dalla procura in un caso di doppio femminicidio anche ragione della comprensibili i motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto-reato lo scrive la corte di Assise di Modena nel motivare perché considera le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti per produttore Montefusco imputato per avere figlia di lei il 13 giugno 2022 arrivata incensurato a 70 anni non avrebbe mai perpetrato diritti di così rilevante gravità te non spinto dalle mie paste dinamiche familiari che si erano con te si legge nella sentenza è morto 82 anni ha Oliviero Toscani lo annunciato la famiglia numero del comunicato stampa Con immenso dolore diamo la notizia che oggi gennaio il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio così si legge nella nota firmata dalla moglie e dai figli che chiedono riservatezza e comprensione per questo così particolare torniamo a Los Angeles sono degli incendi che stanno devastando questo luogo è quello di urt potrebbe essere stato causato da un guasto elettrico in particolare si parla di un problema le apparecchiature della società fornitrice di energia padre in California Edison lo ha riferito Edison International precisando di aver scoperto una linea elettrica battuta È una torre quasi nello stesso momento della prima segnalazione del luogo di culto un’altra delle possibili cause e quella di un rogo dei Vigili del Fuoco pensavano di aver donato originario dei fuochi D artificio Fatti vedere la notte di capodanno un albero è caduto su uno scuolabus nel comune di Rignano sull’Arno in provincia di Firenze sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 e vigili del fuoco appuntamento non ci sarebbero feriti gravi tutto è caduto 8:20 lungo la strada comunale del Salceto la pianta d’alto fusto che è crollata investito lo scuolabus sul davanti e usando danni ingenti al parabrezza anteriore che torniamo a parlare di scuola il sindacato denuncia il cambiamento delle pensioni e parliamo in particolare commerciale Pacifico presidente nazionale del sindacato ANIEF raccolto 86000 firme per poter andare in pensione come le forze di polizia e le forze non siamo d’accordo a questo mancato riconoscimento del bannato Certamente se dovesse accadere perché purtroppo grande Fornero prevede ogni due anni con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’allineamento delle speranze di vita degli italiani all’età pensionabile abbiamo il corpo insegnante più vecchio del mondo più di 235000 x 60 basta già abbiamo avuto qualche Parlamentare che vorrebbe presentare delle proposte di legge Quindi cerchiamo di raccogliere il più grande numero di firme possibili per cambiare le cose Anche perché per migliorare poi la qualità dell’insegnamento e la valorizzazione del personale della scuola ci fermiamo qui Buon pomeriggio restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa