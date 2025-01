Lapresse.it - Ue-Nato: De Meo (FI), spese difesa? Da Trump non minaccia ma spinta

Bruxelles, 13 gen. (LaPresse) – “Le dichiarazioni di Donald, in particolare quelle sulla spesa per la, più che essere una, le interpreto come una forte dura sollecitazione agli alleati a credere di più, anche economicamente, nell’alleanza difensiva transatlantica. Allo stesso tempo, credo che non ci debba essere una semplice imposizione sull’aumento della spesa, ma una responsabile presa di consapevolezza da parte di tutti, altrimenti rischiamo di cadere nella sbagliata equiparazione dellaalla sola dimensione militare, dividendo anche l’opinione pubblica”. Lo dichiara a LaPresse l’eurodeputato Salvatore De Meo (FI), presidente della Delegazione per le relazioni con l’Assemblea parlamentare della, in vista dell’audizione di Rutte oggi all’Eurocamera.