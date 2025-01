Uccise padre per difesa madre | assolto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.43 E' statodalla Corte di assise di Appello di Torino il 22enne Alex Pompa processato con l'accusa di aver ucciso ila coltellate nel 2020 per difendere lanel corso dell' ennesima violenta lite in famiglia. Il processo è stato ripetuto per decisione della Cassazione, che aveva annullato con rinvio una precedente sentenza di condanna a 6 anni e 2 mesi. Alex:"Voglio trovare il mio posto nel mondo". "Sono ancora frastornato". "Ora devo metabolizzare. Festeggerò con Zoe, la mia cagnolina", ha detto nell'Aula.