Uccide moglie e figlia di lei gli danno 30 anni Nuzzi indignato con i giudici | Da loro mano morbida | perché merita l’ergastolo

Si diceGianluigiper la «» usata daidella Corte d’Appello di Modena nei confronti di Salvatore Fusco. L’uomo era stato condannato a 30di carcere e non alper aver ucciso suaGabriella Trandafir, 47, e ladi lei Renata, 22. Quel duplice femminicidio si era consumato il 13 giugno 2022 a Cavazzona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Lo scorso 9 ottobre era arrivata la sentenza. Ma quel che fa indignare ancora oggisono le motivazioni con cui la presidente Ester Russo e gli altrihanno deciso di evitarea Fusco.Niente ergastolo per la «comprensibilità umana» del moventesu Instagram punta il dito proprio contro le motivazioni stese daimodenesi: «Sentite le motivazioni: “Arrivato incensurato a 70, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate”.