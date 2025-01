Fanpage.it - Uccide a fucilate moglie e figliastra, per i giudici non merita l’ergastolo, Maiorino (5s): “Sentenza agghiacciante”

Alessandra(M5s) ha commentato a Fanpage.it la sentenza sul duplice femminicidio di Modena, con cui i giudizi hanno stabilito per Salvatore Montefusco una condanna a 30 anni, invece dell'ergastolo chiesto dalla Procura: "È come se iavessero detto che Montefusco è stato costretto suo malgrado dalle circostanze a compiere questo gesto. Una totale deresponsabilizzazione dell'omicida, come se fosse stato psicologicamente vittima di queste due donne", ha detto la senatrice M5s a Fanpage.it.