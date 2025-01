Sport.quotidiano.net - Tyson Fury annuncia (ancora) il ritiro dalla boxe: “Ho amato ogni singolo minuto”

Roma, 13 gennaio 2025 –ha deciso di dire basta ritirandosi dall’attività agonistica. Adrlo è stato proprio il pugile britannico tramite un video pubblicato oggi sul proprio account Instagram. “Ciao a tutti, sarò breve e dolce. Vorreire il mio. È stato un piacere, hoe concludo con questo: Dick Turpin indossava una maschera! Dio benedica tutti, ci vediamo dall’altra parte. Alzatevi!” ha detto il 36enne, che chiude la carriera con 34 vittorie, 2 sconfitte ed un pareggio. Nessuno si sarebbe aspettato di non rivederlo più salire sul ring, soprattutto perché era in fase di organizzazione il tanto atteso combattimento a Wembley contro il connazionale Anthony Joshua, previsto per l’estate. In realtà, le parole di ’The Gipsy King’, questo il suo soprannome a causa delle origini gitane, sono comunque da prendere con le pinze: nell’aprile 2022 infatti avevato ildopo aver battuto Dillian White salvo poi ritornare sui suoi passi qualche mese dopo.