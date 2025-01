Sbircialanotizia.it - Trump e l’incontro con Putin, lavori in corso e richieste a Ucraina

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per la nuova amministrazione Usa, Kiev deve abbassare l'età per la mobilitazione: "Servono altri soldati" "in" per l'incontro tra Donalde Vladimir. Il nuovo presidente degli Stati Uniti si insedia tra una settimana e il meeting con il presidente russo, in un passaggio chiave per porre fine alla guerra tra Russia .L'articoloconinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.