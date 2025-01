Dilei.it - Tre anni senza cinema per Angelina Jolie, cosa c’entra Brad Pitt nella sua pausa forzata

ha fatto il suo ritorno sul grande schermo dopo tred’attesa. L’ultima volta che abbiamo visto il risultato del suo lavoro sul set è stato nel 2021, quando sono usciti Eternals e Quelli che mi vogliono morto. Ora è la protagonista di Maria di Pablo Larraín, che è stata una sfida molto complessa. Un grande ritorno che l’ha vista anche spiegare il motivo per il quale ha dovuto interrompere la professione per un po’.LadalNon è stato affatto un periodo facile per. Negli ultimiil peso del divorzio dall’ex maritoè stato decisamente gravoso. Tante notizie hanno trovato spazio sui giornali, a partire dal complesso rapporto tra l’attore e i suoi figli, o almeno alcuni di loro.Ecco il motivo per il quale ha avuto estremo bisogno di fare un passo indietro: “A essere onesta, ho avuto bisogno di restare a casa, insieme alla mia famiglia, nel corso di questi”.