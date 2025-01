Lanazione.it - Tramvia, il Comune: “Al lavoro perché con le nuove linee la fermata Unità sia centrale"

Firenze, 13 gennaio 2025 - “Chiesto studio per nuovi scenari di esercizio delle tranvie, che prevedano anche uso della. Vogliamo una rete ottimizzata per rispondere sempre meglio alle richieste di mobilità dei cittadini e servire tutte le zone della città”. È quanto dichiara l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio rispondendo al question time sul futuro del capolinea della T2 al momento dell’entrata in servizio della Vacs con il nuovo capolinea in piazza San Marco. “L’attuale gestione del capolineaè in linea con quanto succederà anche una volta terminato il preesercizio; infatti, secondo uno scenario deciso da una delibera del 2017 e secondo le indicazioni degli studi trasportistici di progetto condotti dal concessionario, il capolineanon è stata soppresso ma verrà utilizzata in modo ridotto, con corse a inizio e fine servizio e per necessità particolari.