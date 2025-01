Donnapop.it - Tragedia per Albano, il cantante sarebbe molto malato: trapianto di fegato imminente, ecco i fatti

Leggi su Donnapop.it

Cosa succede ad? Secondo alcune indiscrezioni, ildi San Marco Cellino non starebbe affatto bene: perché?A parlare della presunta malattia dici ha pensato Dillinger News, la testata diretta da Fabrizio Corona. Secondo quest’ultimo, in, alcune fonti vicine all’artista pugliese avrebbero riferito che prossimamente l’interessato dovrà affrontare undi. Cosa c’è di vero?Cosa succede ad?Secondo quanto riferito da Dillinger News,avrebbe bisogno di undicosa si legge in un post su Instagram: “Ci dobbiamo preoccupare di nuovo per la salute di Al Bano Carrisi, operato da poco per un problema alle corde vocali. Fonti vicine al, con cui abbiamo parlato, sosterrebbero che sarà necessario intervenire con undi”.