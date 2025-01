Quotidiano.net - Toscani, il saluto del gruppo Benetton: “Per spiegare certe cose le parole non bastano, ce lo hai insegnato tu”

Milano, 13 gennaio 2025 – Il legame tra Oliviero– scomparso nella notte a seguito di una malattia incurabile, l’amiloidosi – erisale a decenni fa, quando il fotografo aveva iniziato a lavorare alle campagne pubblicitarie dell’azienda veneta con scatti diventati iconici. E proprio con una foto diperdel 1989, pubblicata su Instagram ilha voluto salutare il fotografo. "Per, lenon. Tu ce lo hai. E per questo vogliamo renderti omaggio con una foto che hai scattato per noi molti anni fa, nel 1989. Addio Oliviero. Continua a sognare". E’ il 1982 quando i maglioni disono il veicolo perper portare in primo piano temi sociali come l'uguaglianza, la mafia, il contrasto all'omofobia, la lotta all'Aids o alla pena di morte.