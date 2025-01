Lanazione.it - Toscana, prorogato bando diversificazione aziende agricole

Firenze, 13 gennaio 2025 - Prorogata alle 13 del 28 febbraio la scadenza di presentazione delle domande per il"Investimenti nelleper lain attività non", nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale (Csr) Feasr 2023-2027. Lo comunica la Regione. Dalle fattorie didattiche all'enoturismo o all'oleoturismo, si spiega in una nota, sono solo alcune delle attività extra-che si possono svolgere nellee che sono le protagoniste di questoda 18,8 milioni. "Dietro al concettodelle- sottolinea la vicepresidente della Regione e assessora al'agroalimentare Stefania Saccardi - si cela una miriade di iniziative, segnale di nuove strategie aziendali, soluzioni imprenditoriali che nascono per dare risposte al territorio e alle particolari esigenze di consumatori e utenti.