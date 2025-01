Quotidiano.net - Torte stravaganti, cetriolini e newstalgia, Pinterest detta le tendenze in cucina per il 2

Un anno ricco di creatività, sperimentazione e una rivisitazione del passato in chiave contemporanea. È così che si preannuncia il 2025 in base alle previsioni fatte dain merito alleculinarie, a partire dai recenti trend emersi sulla piattaforma. C’è da dire che, a fronte di un tasso di successo pari all’80% circa, registrato negli ultimi cinque anni, queste stime non sono più mere supposizioni, ma ormai riflettono in modo abbastanza verosimile le evoluzioni del gusto dei consumatori. Gioco e sperimentazione Nel 2025, la parola d’ordine sarà sperimentazione: piatti e ricette si trasformeranno in esperienze di evasione, con un tocco giocoso e talvolta stravagante. L'influenza della moda, della bellezza e del design sarà evidente, in particolar modo per l’affermazione della cosidciliegiocromia, una tendenza che aggiungerà uno o più tocchi di rosso ciliegia a trucco, abbigliamento, design, ma anche a cocktail e dessert, destinati a conquistare Gen Z e Millennials.