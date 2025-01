Pronosticipremium.com - Torino-Roma Primavera 2-4, Falsini: “La vittoria certifica che siamo un gruppo forte”

Laha finalmente trovato la primadel suo 2025, dopo le sconfitte contro Verona e Lecce (quest’ultima in Coppa Italia). I giallorossi si sono imposti in trasferta sulcon il risultato di 4-2, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa alle prime due posizioni. Al 60? la squadra di misterera addirittura in vantaggio di quattro reti grazie ai gol di Sugamele, Marazzotti, Reale e Levak. Nel giro di quattro minuti, però, tra il 64? e il 68?, i granata sono tornati in partita e nel finale sono stati decisivi gli interventi di De Marzi a salvare il risultato.: “Dobbiamo continuare a giocare così”Al termine della partita,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Era un campo difficilissimo, perché il Toro fino ad oggi ha giocato veramente una stagione importante, soprattutto tra le mura amiche.