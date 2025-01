Lanazione.it - Tobbiana vince e mantiene la vetta del campionato. Al terzo posto c’è Libertà Viaccia in grande forma

La capolista continua a correre e a fare l’andatura, ma le inseguitrici appaiono sempre più determinate. E’ la sintesi della quattordicesima giornata didi Terza Categoria, che a dirla tutta si chiuderà stasera con l’ormai canonico posticipo del lunedì che alle 21 metterà stavolta di fronte il Firenze Nord ed il San Lorenzo Campi Giovani (che potrebbe dare una nuova scossa alla zona playoff). Ma tutte le altre gare sono andate in archivio e a far festa è indubbiamente il, che grazie al 3-2 esterno inflitto alla CDP Vaianese (in virtù di una doppietta di Gesualdo e di un acuto di Rinaldi capace di neutralizzare gli assoli di Albano e Macrì)il comando della classifica. Ma gli uomini di coach Santini dovranno continuare a tenere alta la guardia, perché nel primo posticipo di ieri il Carraia ha vinto con lo stesso punteggio contro la Polisportiva Bacchereto (Giomi, Martino ed Andreini da un lato, Tani e Ferraro dall’altro) ed è rimasto in scia a -3.