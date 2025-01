Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Crisi? Il lavoro è quello giusto, dobbiamo migliorare tante cose per arrivare alla vittoria»

Domani Juventus e Atalanta recuperano la diciannovesima giornata di Serie A. In conferenza stampapresenta il match in programma domani alle 20:45.Leggi anche: Manca una crescita caratteriale di: il Bologna e lo Spezia non sono la Juve (Tuttosport): «Se ho commesso degli errori? Sicuramente»Come sta la squadra?«Il gruppo sta recuperando dal derby, perché è imporrecuperare bene fisicamente e mentalmente. Allo stesso tempo sono arrabbiati perché non abbiamo vinto. Vogliamo dare il nostro massimo».Può raccontarci qualche aneddoto su Koopmeiners?«Qualcosa di curioso no. È il giocatore e la persona che mi aspettavo. È un ragazzo che trasmette tanto nel quotidiano e aiuta i compagni. Lui si mette in difficoltà per i compagni e lui lo fa perché lo sente e vuole vincere.