Formiche.net - Terzo Mandato, perché De Luca rischia una bocciatura. Parla Viceconte

Leggi su Formiche.net

“Non abbiate paura degli elettori. Aprite il cuore alla speranza”. Il ghigno è tra il beffardo e lo sfidante. Nella sua ultima uscita pubblica, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, si presenta così. Come è. L’avvocatura dello Stato ha impugnato le legge regionale attraverso la quale il governatore vorrebbe creare le condizioni per svolgere un. La questione, oltre che politica, è eminentemente giuridica. In sostanza “Deha promosso una legge regionale, tentando di eludere un principio generale che si applica in tutti gli altri territori”. A spiegarlo, sulle colonne di Formiche.net, è Nicola, docente di Diritto pubblico all’Università della Tuscia.Professore, qual è la tesi sulla quale si incardina l’impugnazione dell’avvocatura dello Stato?La Regione Campania ha legiferato partendo dal principio che il vincolo sulnon fosse auto-applicativo.