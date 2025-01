Thesocialpost.it - Terremoto a Nicolosi: scossa avvertita dalla popolazione

Questa mattina, alle 7 in punto, undi magnitudo 2.1 ha interessato il comune di, situato alle pendici dell’Etna. Nonostante la lieve entità del sisma, l’evento è stato nettamente avvertito, a causa della sua natura relativamente superficiale.I sismografi della sala operativa dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania hanno registrato il movimento tellurico a una profondità di 3 chilometri sotto la crosta terrestre. Secondo i primi rilevamenti, non si registrano danni a cose o persone.La zona, caratterizzata da una frequente attività sismica legata all’attività vulcanica dell’Etna, è monitorata costantemente dagli esperti per garantire la sicurezza degli abitanti e valutare eventuali sviluppi futuri.L'articoloproviene da The Social Post.