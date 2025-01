Anteprima24.it - Terna: autorizzato l’ammodernamento dell’elettrodo ‘Patria-Sant’Antimo’

Tempo di lettura: 2 minutiCon decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è statoil progetto dipertto a 220 kV “Patria – Sant’Antimo” in provincia di Napoli.L’intervento, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà oltre 20 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova linea di 8,5 km, di cui 8 km interrati. Il progetto coinvolgerà i comuni di Napoli, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli e Sant’Antimo.L’opera porterà significativi benefici: da un lato, l’incremento della qualità e dell’affidabilità del servizio elettrico locale; dall’altro, la drastica riduzione dell’impatto visivo e paesaggistico grazie alla sostituzione di infrastrutture aeree con cavi interrati. Una volta completata, sarà possibile demolire oltre 6 km di linee esistenti e 18 sostegni, liberando circa 21 ettari di territorio in zone fortemente urbanizzate.