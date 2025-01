Gqitalia.it - Swatch lancia un'enciclopedia con 8419 orologi svizzeri leggendari a prezzi accessibili

Leggi su Gqitalia.it

Quarant'anni di innovazione, audacia e creatività condensati in un unico cofanetto. Questa è la promessa dell': una raccolta in quattro volumi a 400 euro, pronta a ripercorrere la storia emblematica del marchio svizzero che in quattro decenni è diventato un'icona essenziale del design e dell'espressione artistica. Più di un semplice tributo, questo cofanetto è un vero e proprio invito a esplorare il mondo dinamico e gioioso di, attraversoche hanno segnato la loro epoca.Un viaggio attraverso quattro decenni di coraggioOgni volume dell'copre un decennio, dagli inizi rivoluzionari del marchio nel 1983 al 2023, anno del suo 40° anniversario. Dalla creazione del primo “Seconde Watch” (uno accessibile e divertente progettato per completare uno classico) alle recenti collaborazioni con giganti dell'orologeria come Omega e Blancpain, questo cofanetto racconta una storia ricca di innovazione, provocazioni positive e audacia stilistica.