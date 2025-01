Tvplay.it - Svolta Inter, affare ad un passo: Marotta beffa Cardinale, tifosi spiazzati

Clamoroso colpo di scena. L’sarebbe pronta are ancora una volta i cugini, l’sembra addirittura in dirittura d’arrivo.L’non si ferma mai. Dopo la vittoria di Venezia i nerazzurri si preparano alla sfida contro il Bologna, recupero di campionato dopo le fatiche di supercoppa e i nerazzurri non possono sbagliare, pena la chance di perdere terreno dal Napoli capolista, la squadra di Antonio Conte vola e non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.ad un(Lapresse) TvPlayNel mentre prosegue il calciomercato, quasi tutte le big sono molto attive ed anche il Napoli capolista deve fare i conti con la grana Kvaratskhelia il cui futuro è in forte bilico. Il club azzurro però è già a caccia del sostituto e anche Juve e Milan sono piuttosto attive in queste ore.