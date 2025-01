Agi.it - Svelate tutte le tappe del Giro d'Italia e del Giro Women

AGI - Svelata nella Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone di Roma l'edizione n.108 deld'. La Corsa Rosa sarà composta da 21ed è in programma dal 9 maggio al 1 giugno per un totale di 3413,3 chilometri. Partirà per la 15esima volta fuori dall', in Albania e si concluderà per il terzo anno consecutivo a Roma (circuito cittadino di 141 km). Al via con la tappa Durazzo-Tirana di 164 km, con 3 Gran premi della montagna (Gpm) e 1800 metri di dislivello per poi, il giorno successivo, assistere alla cronometro individuale nel cuore della Capitale: 13,7 km per specialisti, ma con nel mezzo un Gpm, che potrebbero dare un primo scossone alla classifica generale. L'avventura nei Balcani si chiude l'11 maggio con l'impegnativa tappa Valona-Valona di 160 km con 2 Gpm in programma, per un totale di 2700 metri di dislivello.