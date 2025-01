Superguidatv.it - Striscia la notizia: per la prima volta sarà il pubblico a decretare la Velina Bionda

Leggi su Superguidatv.it

Da oggi, lunedì 13 gennaio,ladà il via alla selezione della nuova. La vincitrice affiancherà la mora Beatrice Coari e, per lanella storia del tg satirico, verrà eletta dai telespettatori. Scopriamo insieme qualcosa di più.La selezione della nuovadila2025Lunedì 13 gennaio iniziano le fasi che porteranno alla scelta della nuovadila. La storia delle veline risale al 1988, quando le quattro ragazze arrivarono in studio scivolando attraverso dei tubi di plexiglass della posta pneumatica, portando ai conduttori i fogli con le notizie (dette appunto, “veline”). Dalla seconda edizione, si passò da quattro ragazze a due, di cui una mora e una. Ad oggi, il tg satirico vanta 46 Veline e 5 Velini.