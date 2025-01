Dilei.it - Stefano Orfei, casa svaligiata per oltre 150mila euro. Il silenzio di Brigitta Boccoli

Leggi su Dilei.it

Non è un momento facile per, figlio dell’indimenticabile Moira, e la moglie. Stando a quanto riporta La Repubblica, domenica notte la coppia avrebbe subito un grave furto nella propriadi Roma: i ladri avrebbero portato viae diversi orologi di valore dall’abitazione. Intanto siache lahanno scelto di non commentare l’accaduto.ladiCome scrive La Repubblica, si parla di una decina di orologi d’oro tra Bulgari, Rolex e Chanelche di diamanti e soldi in contanti.hanno subito tutto questo nella notte di domenica 12 gennaio, quando “i ladri hanno fatto irruzione” nel loro “appartamento di via Guido Banti in zona Ponte Milvio, prima della mezzanotte”.