Noinotizie.it - Statale 16: ieri incidente mortale a San Severo. Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera Lavori

Leggi su Noinotizie.it

Stralcio del comunicato diffuso da Anas:A causa di unè stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada16 “Adriatica” nel comune di San, in provincia di Foggia.Il sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è verificato a seguito di uno scontro frontale tra due veicoli, che ha provocato il decesso di una personaIl personale di Anas e delle Forze dell’ordine, oltre ai sanitari del 118, sul posto per i soccorsi, la gestione della viabilità e ripristinare quanto prima la circolazione in sicurezza.Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentiredi pavimentazione, nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari / Pescara.