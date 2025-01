Ilfattoquotidiano.it - Stalking in famiglia a Torino: “Un matrimonio fatto di imposizioni e divieti del marito”

Dietro le mura domestiche si celava unpieno di “regole” soffocanti. Auna donna è stata costretta a vivere una quotidianità fatta di, che “avevano reso la vita di coppia fonte di sofferenza”. Un incubo terminato solo quando la donna ha trovato il coraggio di denunciare il, che è stato successivamente condannato per, maltrattamenti (anche davanti alle figlie minorenni), danneggiamento e accesso abusivo alla mail, a tre anni di carcere convertiti in domiciliari. La storia, riportata da Il Corriere della Sera, è stata riassunta dalle motivazioni della sentenza firmata dal giudice estensore Milena Chiara Lombardo.Era già venuta alla luce dalle carte presentate dal legale di parte civile, l’avvocato Isabella Ferretti, mentre la collega Federica Dolfi ha assistito una delle figlie: “Condotte aggressive e persecutorie, per un caso di maltrattamenti a 360 gradi: non bisogna soffermarsi solo sugli episodi di violenza fisica”.