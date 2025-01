Game-experience.it - Squid Game 2, l’autore parla di Thanos e spiega perché il rapper si chiama come il personaggio Marvel

2, la serie TV di Netflix che ha conquistato milioni di spettatori, ha introdotti tutta una serie di personaggi inediti tra i quali troviamo anche, uneccentrico e imprevedibile. Ispirato al leggendarioè una figura che spicca per il suo aspetto stravagante ed il carattere a dir poco caotico.Con capelli viola e unghie dipinte che ricordano le Gemme dell’Infinito, è stato pensatoomaggio per i fan di tutto il mondo. Hwang Dong-hyuk, creatore della serie, hato nel corso di un’intervista con People che il nome e il design delsono stati volutamente ideati per attirare l’attenzione e favorire l’empatia del pubblico.“Volevo unche fosse amato dai fan di tutto il mondo,” ha dichiarato, aggiungendo che il risultato finale ha superato le aspettative.