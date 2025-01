Lapresse.it - Spazio, Blue Origin di Bezos annulla il lancio di un razzo durante il countdown

, l’azienda del fondatore di Amazon Jeff, hato ildi debutto del suo nuovo enormea causa di problemi tecnici. IlNew Glenn, alto 98 metri, sarebbe dovuto partire prima dell’alba di oggi, ora locale, dalla stazione spaziale di Cape Canaveral, in Florida, con un prototipo di satellite.I problemi tecnici Ma i controllori alhanno dovuto affrontare un problema non specificato delnegli ultimi minuti del conto alla rovescia e hanno esaurito il tempo a disposizione. Una volta fermato il, hanno immediatamente iniziato a scaricare tutto il carburante dalnon ha fissato per ora una nuova data di, affermando che il team aveva bisogno di più tempo per risolvere il problema. Il volo di prova era già stato ritardato dal mare mosso che aveva messo a rischio il piano dell’azienda di far atterrare il booster del primo stadio su una piattaforma galleggiante nell’Atlantico.