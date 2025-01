Liberoquotidiano.it - "Sono completamente d'accordo": Donald Trump come Mussolini, Luca Marinelli deraglia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Altro giro, altro "strazio" per, l'attore che veste i panni di Benitonella serie M-Il figlio del secolo, in onda su Sky e ispirata al libro di Antonio Scurati.è arcinoto,da settimane va raccontando i tormenti interiori provati nel vestire i panni del Duce, tormenti dovuti al fatto di fingersi un dittatore e dovuti anche al giudizio della nonna, che temeva. Altrettanto arcinoto il fatto che l'attore romano, 40 anni, per il continuo racconto dei suoi tormenti si è attirato molte critiche e sfottò. Ma nonostante ciò tira dritto, intervista dopo intervista. L'ultimo capitolo è l'ospitata a Radio 2 social club, il programma radiofonico condotto su Rai Radio 2 daBarbarossa ed Ema Stokholma, la puntata è quella di lunedì 13 gennaio. In radio,ha ribadito il suo disagio nell'aver interpretato il Duce.