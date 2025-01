Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, YouTrend: FdI sopra il 28%, stacca di cinque punti il Pd. Crescono la fiducia in Meloni e i giudizi positivi sul governo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Fratelli d’Italia guadagna lo 0,8% in un mese ediil Pd, mentre cresce lain Giorgiae aumentano isul suo. A dirlo è uno diper SkyTg24 pubblicato lunedì 13 gennaio: rispetto alla rilevazione del 9 dicembre, il partito della premier sale dal 27,5% al 28,3%, il 5% esatto in più dei dem, che nello stesso periodo perdono quasi un punto (lo 0,9%) e calano al 23,3%. La terza forza è sempre il Movimento 5 stelle, all’11,5% (-0,1%), ma alle sue spalle vola Forza Italia, che guadagna addirittura un punto e mezzo e sale al 9,3%. La Lega perde quattro decimali e si ferma all’8,2%, Alleanza Verdi e Sinistra arriva al 6,3% (+0,3%). Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda è stimato al 2,9% (-0,6%), Italia viva di Matteo Renzi al 2% (-0,1%), così come +Europa (invariato).