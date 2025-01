Thesocialpost.it - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia cresce, il Pd perde terreno. Meloni sempre più apprezzata

consolida il suo primato nei. Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, il partito di Giorgiaraggiunge il 28,3%, staccando di cinque punti il Partito Democratico, fermo al 23,3%. Rispetto alo del 9 dicembre, FdI guadagna lo 0,8%, mentre il Pdlo 0,9%.Leggi anche: Italia,in pole position per il primo incontro europeo alla Casa Bianca. Le conseguenze diplomaticheMovimento 5 Stelle stabile, Forza Italia supera la LegaIl Movimento 5 Stelle rimane stabile all’11,5%. Forza Italia, invece, registra una crescita significativa. Con un balzo di un punto e mezzo, il partito di Silvio Berlusconi arriva al 9,3%, superando la Lega, che scende all’8,2%.Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) si attesta al 6,3%. Tutte le altre forze politiche non superano la soglia del 3%, confermando un panorama politicopiù polarizzato.