Sondaggi Grande Fratello del 13 gennaio: chi rischia l'eliminazione

Dopo la confusione delle ultime settimane, iltorna regolarmente in onda con una puntata eliminatoria. I nominati sono cinque e, dopo l’abbandono inaspettato di Jessica Morlacchi, il televoto della 22esima puntata di questa stagione è eliminatorio. Come di consueto, è il pubblico a decidere chi dovrà lasciare per sempre il gioco, ma ici concedono già una prima proiezione di quello che potrebbe accadere in diretta., chi sono i 5 nominatiIlaria Galassi, Helena Prestes, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi sono i cinque candidati alnella puntata delin diretta il 13. A leggere il verdetto del pubblico sarà Alfonso Signorini, che appena una settimana fa aveva lasciato lo studio per raggiungere i concorrenti in Casa e rimproverarli per il comportamento che hanno tenuto nelle ultime settimane.