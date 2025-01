Ilveggente.it - Sinner, questo spiega tutto: gli ha lasciato carta bianca

Il ragionamento difila che è una meraviglia: molto meglio così.Sostenere che gliene abbia dette di tutti i colori non renderebbe l’idea di quanto sia stato spietato. Di quante volte lo abbia colpito in maniera subdola nella speranza, speriamo vana, di vederlo crollare e di “vincere” una battaglia mediatica che, sin dall’inizio, è stata unilaterale.: gli ha(AnsaFoto) – Ilveggente.itC’è un motivo ben preciso se Janniknon ha mai mosso un dito o proferito parola per difendersi dalle numerosissime bordate del suo avversario australiano Nick Kyrgios. E tale motivazione è da ricercarsi nel fatto che, fondamentalmente, non ritiene di doversi difendere, perché consapevole, per l’appunto, di non aver commesso alcun errore o passo falso.