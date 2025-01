Sport.quotidiano.net - Serie B1 femminile. Trasferta a mani vuote per l’Ambra Cavallini

perPontedera che rimedia un netto 3-0 nell’anticipo della dodicesima giornata, la penultima del girone di andata prima delle pausa. A Garlasco, in provincia di Pavia, le toscane si fermano sul 3-0 al cospetto della seconda forza del girone la quale, alla vigilia di questo primo match del 2025, si presentava con 26 punti, 15 in più delche aveva chiuso il 2024 con una grande prova contro la capolista Fantini-Falcieri e c’era tutta la volontà di proseguire su questa scia sperando di ripartire con lo stesso atteggiamento. Invece la lungaa Pavia e l’assenza della schiacciatrice di punta Ambra Donati (sostituita da Aurora Macelloni), portano ad una sconfitta in 3 atti senza mai entrare veramente in partita ad eccezione dell’avvio: 25-20, 25-13, 25-13.