Sport.quotidiano.net - Serie B femminile, le amaranto passano in casa del San Marino. L’Arezzo riparte con il sorriso. Tre punti con una super Lorieri

SAN2 ACF AREZZO 4 SANACADEMY: Limardi, Peare, Congia, Gardel, Bertolotti, Poli, Marchetti, Tamburini, Weithofer, Giuliani, La Rocca. All. Simone Bragantini. ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco (83’ Lunghi), Carcassi (68’ Taddei), Barsali (55’ Corazzi), Zito,(83’ Hervieux), Toomey, Martino, Fortunati (45’ Prinzivalli), Razzolini. All. Ilaria Leoni. Reti: 26’ Tamburini, 29’ Carcassi, 34’, 39’ Tamburini, 51’, 54’ Razzolini. SANtorna da Sancon i primi tredel 2025. La partita vede lepartire all’attacco, alla ricerca dell’episodio giusto, del gol per indirizzare l’incontro. Razzolini e compagne però sono imprecise e sfortunate. Il Sanallora prova a prendere coraggio e a rendersi pericoloso a sua volta ma senza esito, anche su calcio piazzato.